Pride Week, presentato il programma dell'evento gay di Milano

Milano Pride

MILANO: PRIDE 2017, PRESENTATO IL PROGRAMMA

Prosegue l'impegno di Milano contro ogni forma di discriminazione. Presentato questa mattina a Palazzo Marino, Milano Pride 2017. A illustrare il programma di appuntamenti, i rappresentanti dell'Amministrazione con gli organizzatori della manifestazione di liberta' e laicita' resa possibile grazie al lavoro congiunto di istituzioni pubbliche, associazioni, realta' commerciali e volontari. Ad anticipare la parata di sabato 24 giugno (ritrovo dalle ore 14.30, partenza da piazza Duca d'Aosta e arrivo a Porta Venezia), una settimana di eventi dal 17 al 25 giugno tra concerti, teatro, spettacoli e feste.

Un fitto calendario di eventi di natura politica, culturale, commerciale, sportiva, d'informazione e d'intrattenimento su tematiche legate al mondo LGBTQIA, a quello della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili o, piu' in generale, ai diritti e dell'integrazione. La festa conclusiva sara' presentata da Antonio Andrea Pinna, mentre madrina d'eccezione del Milano Pride 2017 sara' Paola Barale. La cantante Alexia sara' sul palco e la canzone ufficiale del Milano Pride 2017 "La cura per me". Anche quest'anno, oltre alla collaborazione con le istituzioni, sara' garantito il supporto logistico dei City Angels, del servizio d'ordine della CGIL e del PD Milano oltre a un gruppo dedicato di volontari sia durante la parata sia in Pride Square.