Prima alla Scala con Mattarella, tre ministri e... la Boschi

Prima alla Scala: è stata corsa al botteghino

Tosca, l'opera di Giacomo Puccini che aprira' la stagione del Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre, piace gia', prima ancora di andare in scena. Almeno a vedere la corsa al botteghino. La vendita dei biglietti per la serata inaugurale e' stata aperta il 4 ottobre e quello stesso giorno sono andati esauriti tutti, ma proprio tutti i biglietti: quelli da 50 euro per un posto in galleria e quelli da 2.500 euro per una poltrona in platea. Stesso discorso per le repliche: la vendita dei biglietti e' iniziata e si e' conclusa martedi' 15 ottobre con il sold out per le repliche di dicembre e poco settimane dopo, il 30 novembre sono terminati anche i biglietti per le tre date di gennaio.

Prima alla Scala: il parterre degli ospiti

Il parterre degli ospiti per la serata di Sant'Ambrogio e' come sempre prestigiosissimo e per il secondo anno consecutivo ha confermato la sua presenza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui nel palco Reale assistera' all'Opera anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad accoglierli ci saranno certamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Attilio Fontana con il padrone di casa, Alexander Pereira alla sua ultima Prima (dal 16 dicembre trasloca al Maggio Fiorentino) e il suo successore gia' designato, Dominique Meyer, in arrivo dall'Opera di Vienna. Ma tra gli altri nomi che sembrano avere confermato la propria presenza ci sono anche, come riferisce il quotidiano Il Giorno, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla camera, il collega di partito Ivan Scalfarotto, i tre ministri Luciana Lamorgese (Interni), Dario Franceschini (Beni e attività culturali) e Vincenzo Spadafora (Sport), più il viceministro all’Economia Antonio Misiani. Presente anche la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. Come sempre sul red carpet sfileranno anche i big dell'imprenditoria e dell'alta finanza, su tutti i rappresentanti delle aziende socie e sponsor del Piermarini.

Tosca: un successo la "Prima" dei giovani

L'attesa e' tanta per questa Tosca, sara' che e' un'opera piu' 'facile' rispetto all'Attila di Giuseppe Verdi con il quale si apri' il sipario sulla stagione l'anno scorso. E sara' anche che andare alla Scala, soprattutto alla Prima e' un evento che tutti vorrebbero vivere una volta nella vita. Questo e' quanto hanno detto molti dei giovani che, il 4 dicembre, hanno assistito alla "Primina per gli under 30". Sono loro che hanno potuto vedere in anteprima la Tosca diretta dal maestro Riccardo Chailly, messa in scena del regista Davide Livermore, con le voci di Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi (e Saioa Herna'ndez a gennaio). Erano entusiasti, ed elegantissimi. Hanno riempito il teatro: sono andati tutti esauriti i 1.895 posti disponibili.