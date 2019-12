Prima alla Scala di Milano: Mattarella per la Tosca, sicurezza rafforzata

Milano celebra la Prima della Scala con la Tosca di Puccini

E' il giorno della Prima alla Scala di Milano, con il sipario che alle 18 si aprirà sulla Tosca di Giacomo Puccini con la quale si inaugura la Stagione d’Opera 2019/2020 del Teatro alla Scala. Dirige il Maestro Riccardo Chailly, che prosegue la sua ricognizione del repertorio italiano ripercorrendo gli anni giovanili di Verdi. L’allestimento è affidato a Davide Livermore. Con lui la squadra formata da Giò Forma per le scene, arricchite dai video di D-wok e illuminate da Antonio Castro, e da Gianluca Falaschi per i costumi. Protagonisti in palcoscenico Anna Netrebko, Francesco Meli e Luca Salsi.

La vendita dei biglietti per la serata inaugurale e' stata aperta il 4 ottobre e quello stesso giorno sono andati esauriti tutti i biglietti: quelli da 50 euro per un posto in galleria e quelli da 2.500 euro per una poltrona in platea. Stesso discorso per le repliche: la vendita dei biglietti e' iniziata e si e' conclusa martedi' 15 ottobre con il sold out per le repliche di dicembre e poco settimane dopo, il 30 novembre sono terminati anche i biglietti per le tre date di gennaio.

Prima alla Scala: il parterre degli ospiti

Il parterre degli ospiti per la serata di Sant'Ambrogio e' come sempre prestigiosissimo e per il secondo anno consecutivo ha confermato la sua presenza il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui nel palco Reale assiste all'Opera anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad accoglierli c'è certamente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Attilio Fontana con il padrone di casa, Alexander Pereira alla sua ultima Prima (dal 16 dicembre trasloca al Maggio Fiorentino) e il suo successore gia' designato, Dominique Meyer, in arrivo dall'Opera di Vienna. Ma tra gli altri nomi che sembrano avere confermato la propria presenza ci sono anche, come riferiscono rumors, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla camera, il collega di partito Ivan Scalfarotto, i tre ministri Luciana Lamorgese (Interni), Dario Franceschini (Beni e attività culturali) e Vincenzo Spadafora (Sport), più il viceministro all’Economia Antonio Misiani. Presente anche la vicepresidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. Come sempre sul red carpet sfileranno anche i big dell'imprenditoria e dell'alta finanza, su tutti i rappresentanti delle aziende socie e sponsor del Piermarini.

La Prima diffusa

In occasione del Sant’Ambrogio 2019 torna il palinsesto di attività di preparazione della Prima scaligera promosso da Comune di Milano e Edison insieme al Teatro alla Scala. Il programma include oltre 50 eventi di preparazione oltre alla proiezione in diretta dell’opera in 38 fra teatri, cinema e istituzioni culturali della città. Il programma completo al link https://www.edison.it/prima-diffusa. Un evento trendingtopic anche sui social.

Prima alla Scala: centri sociali e sindacati per i curdi, sfilano i lavoratori Auchan

Anche i centri sociali e i sindacati di base si preparano come da tradizione per la Prima : davanti a Palazzo Marino va in scena la manifestazione assieme ai sindacati di base a partire dal pomeriggio, con flash mob e presidio con hashtag #stop-warnotpeople e #standuprojava dedicati alla questione curda e all’offensiva della Turchia di Erdogan nella zona della Rojava. L’iniziativa si svolge al di là dell’area transennata che delimiterà la zona rossa, presidiata come le vie di accesso alla Scala da agenti e carabinieri muniti di metal detector. Ma a sfilare sono anche i lavoratori ex Auchan ceduti a Conad, per denunciare gli oltre 6mila esuberi annunciati di cui oltre 700 lavoratori con famiglia della sede centrale di MilanoFiori (Rozzano). La Questura ha previsto un dispositivo di sicurezza rafforzato.

Cena di gala: riso, rape rosse e gelato al cioccolato nel menu di Bartolini

Prima della Scala di Milano: l'attesa per la Tosca del 7 dicembre è pari a quella per l'altrettanto prestigiosa cena di gala che si svolgerà al termine dell'evento presso la Società del Giardino diMilano. Come noto, a firmare il menu quest'anno sarà Enrico Bartolini, chef patron del Ristorante Enrico Bartolini al Mudec recentemente insignito della terza stella Michelin. Piatto forte della sua proposta sarà il risotto “Omaggio a Cavaradossi", con riso Gallo Gran Riserva, rape rosse e salsa gorgonzola.