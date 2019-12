Prima alla Scala: manifestazione di centri sociali e sindacati per i curdi

Prima alla Scala: centri sociali e sindacati per i curdi

Anche i centri sociali si preparano come da tradizione per la Prima della Scala di sabato 7 dicembre: davanti a Palazzo Marino andrà in scena la manifestazione assieme ai sindacati di base a partire dal pomeriggio, con flash mob e presidio con hashtag #stop-warnotpeople e #standuprojava saranno dedicati alla questione curda e all’offensiva della Turchia di Erdogan nella zona della Rojava. L’iniziativa si svolgerà al di là dell’area transennata che delimiterà la zona rossa, presidiata come le vie di accesso alla Scala da agenti e carabinieri muniti di metal detector.