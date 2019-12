Prima alla Scala: riso, rape rosse, gelato al cioccolato nel menu di Bartolini

Scala: riso, rape rosse e gelato al cioccolato nel menu di Bartolini

Prima della Scala di Milano: l'attesa per la Tosca del 7 dicembre è pari a quella per l'altrettanto prestigiosa cena di gala che si svolgerà al termine dell'evento presso la Società del Giardino diMilano. Come noto, a firmare il menu quest'anno sarà Enrico Bartolini, chef patron del Ristorante Enrico Bartolini al Mudec recentemente insignito della terza stella Michelin. Piatto forte della sua proposta sarà il risotto “Omaggio a Cavaradossi", con riso Gallo Gran Riserva, rape rosse e salsa gorgonzola.

“È il piatto che dal 2005 mi accompagna nella mia passeggiata lombarda. Ho imparato a cucinare i risotti dopo aver conosciuto Rita Alajmo e oggi sono fiero di premiare tre ingredienti speciali del nostro territorio per un'occasione altrettanto speciale come la cena che accompagna la Prima della stagione lirica del Teatro alla Scala". spiega lo chef Enrico Bartolini.

“Il Teatro alla Scala è emblema della cultura musicale italiana nel mondo. Una grande eccellenza delnostro Paese con cui siamo lieti di collaborare dal 2017. Da sempre, Riso Gallo è ambasciatore delriso nel mondo ed è per noi una grande occasione poter omaggiare l’Italia e Milano con uno dei suoipiatti simbolo, il risotto, nella raffinata proposta dello Chef Enrico Bartolini”, commenta Carlo Preve, Amministratore Delegato Riso Gallo.

Il dolce sarà invece un Albero di arance con gelato al cioccolato ai 3 fondenti e zabaione al rum, realizzato con i cioccolati di Amedei. L’elegante e ricercato dessert chiuderà dunqueun menu che fonde tradizione e modernità, realizzato con la visione contemporanea di Bartolini perdare vita a sapori nuovi e al contempo carichi di ricordi, dal forte impatto emozionale.I cioccolati Amedei scelti dallo chef Enrico Bartolini per la realizzazione del piatto sono il Toscano Black 70, primissima creazione Amedei dal profilo aromatico talmente unico e all’avanguardia da essersi aggiudicata 5 riconoscimenti internazionali alla Academy of Chocolate di Londra, il Toscano Black 90, con un profilo aromatico contraddistinto da sentori di pane tostato, fiori bianchi e cioccolata calda ed infine il Fondente 65, disponibile esclusivamente per la ristorazione. L'acqua della cena sarà, come dal 2007, Ferrarelle.