Prima alla Scala: undici minuti di applausi. Ma anche qualche "buuu"

Teatro alla Scala: l'Andrea Chenier

Teatro alla Scala, undici minuti di applausi per l'Andrea Chenier



Undici minuti di applausi hanno reso omaggio all'opera 'Andrea Chenier' di Umberto Giordano diretta dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Mario Martone che questa sera ha dato il via alla stagione del Teatro alla Scala di Milano. Ma anche qualche "buuu" quando sono usciti tutti gli artisti insieme, in particolare Martone e Yusif. Nel complesso comunque un successo, per la compagnia, il teatro e l'opera di Umberto Giordano che dal Piermarini mancava da 32 anni. Applausi per il soprano Anna Netrebko alla sua terza inaugurazione scaligera, che stavolta ha diviso il palcoscenico con il marito Yusif.

Prima alla Scala, le reazioni e i commenti



"E' andata benissimo. Meglio di cosi'...". E' il commento del ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, al termine di 'Andrea Chenier', opera inaugurale della stagione del Teatro alla Scala.

"E' stato meraviglioso, credo che l'accoppiata Chailly-Martone abbia fatto un lavoro straordinario. La Scala si conferma il tempio della lirica italiana sono molto contento di aver assistito a un'opera italiana". Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine della 'prima' della Scala. "Gli interpreti sono stati tutti all'altezza.Temo che il tenore sconti il difficile ruolo di 'marito di'", ha continuato con riferimento al fatto che i cantanti protagonisti di 'Andrea Chenier' sono una coppia nella vita privata. "Per una volta e' cosi' ma stasera e' stato straordinario". A chi gli chiedeva delle assenze tra i 'big' della politica, Sala ha ribadito: "E' un momento delicato a Roma ma la Scala e' la 'prima' dei milanesi: la presenza del ministro della Cultura e' significativa. L'Italia e' un Paese che deve fare di piu' per la cultura e Milano sta facendo il possibile".