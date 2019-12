SCHIAFFO 5 - I quasi 80mila milanesi che ignorano l'obbligo di gomme da neve. Mettono in pericolo la vita degli altri. Ecco le multe giuste da fare.

Prima neve a Milano, preallertati i mezzi Amsa e Atm

Prima neve a Milano: è stata emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia una allerta meteo. Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso la centrale operativa della Protezione Civile a partire dalla mezzanotte, per il monitoraggio della situazione meteo e delle precipitazioni in città. Al momento non si registrano criticità

Amsa con i mezzi spargisale e Atm sono pronte ad attivarsi per prevenire problemi di viabilità su strade, direttrici dei mezzi pubblici e fermate delle metropolitane. Il Comune ha invitato i cittadini a scegliere i mezzi pubblici. Già ieri a Brescia, nel Mantovano e in altri comuni della Lombardia si erano registrate le prime nevicate.

Ha spiegato l'assessore milanese Marco Granelli: "Abbiamo effettuato una salatura delle strade nei quartieri esterni alla circonvallazione 90-91. Dovrebbe nevicare fino alle 14 circa e poi sereno in serata. Il fondo salato dovrebbe evitare deposito"