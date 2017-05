Primarie Pd, 210mila votanti in Lombardia. Affluenza in calo

Primarie Pd, 210mila votanti in Lombardia



In Lombardia i votanti sono stati 210mila. Un buon risultato che però non raggiunge il record precedente. Nel 2013, infatti, avevano votato 380mila persona in tutta la Lombardia. E questo nonostante lo sforzo di oltre 2.000 volontari che hanno cercato di rendere il più facile possibile partecipare alla consultazione aprendo anche seggi in situazioni non convenzionali, come bar e negozi.