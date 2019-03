Primarie Pd a Milano e in Lombardia: alle 17 175mila votanti. LIVE

Primarie Pd: in Lombardia alle 17 175mila votanti

Primarie Pd: chiusi alle 20 anche i seggi a Milano e Lombardia. Gli elettori dem sono stati chiamati a scegliere il proprio nuovo leader negli oltre 7mila seggi aperti in Italia e all'estero. Sfida tra il segretario reggente uscente Maurizio Martina, il deputato Roberto Giachetti ed il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti vinta da quest'ultimo con un risultato superiore al 60%. Ma ai gazebo sono stati votati anche i componenti dell’Assemblea nazionale.

Verso 1,7 milioni di votanti a livello nazionale, Zingaretti: "Verso il 70%"

A livello nazionale, voci dai comitati delle varie mozioni parlano di un affluenza ben oltre il 1,5 mln ai gazebo, addirittura 1,7-1,8 milioni, dato non troppo distante da quello delle ultime primarie con Matteo Renzi. Quanto alla percentuali dei candidati, dallo staffi di Nicola Zingaretti dichiarano: "Siamo verso il 70%". Mentre, a quanto si riferisce, Maurizio Martina sarebbe avanti con Roberto Giachetti che insegue a breve distanza.

I numeri alle 17: 174.883 elettori in Lombardia, oltre 120mila a Milano e nel Milanese

Piu' di 120mila persone si sono presentate al voto per le Primarie del Pd a Milano e nell'area metropolitana. Il dato e' aggiornato alle 17. Per Milano citta' i votanti registrati sono stati 44.084, per Milano Metropolitana 77.427. Lo comunica il Pd Milano metropolitana in una nota. Un dato positivo se confrontato con quello dello scorso appuntamento elettorale del 2017: allo stesso orario nella citta' allargata votanti registrati erano 63mila. Sempre nel 2017 alle ore 20 a Milano citta' le schede barrate erano state oltre 42mila, mentre nella citta' metropolitana 90mila: e' questa dunque la cifra attesa.

Il dato va letto positivamente se confrontato con quello dello scorso appuntamento elettorale del 2017: allo stesso orario nella citta' allargata i votanti registrati erano 63mila. Sempre nel 2017 alle ore 20 a Milano citta' le schede barrate erano state oltre 42mila, mentre nella citta' metropolitana 90mila: e' questa dunque la cifra attesa.

In Lombardia alle 17 avevano votato 174.883 elettori, suddivisi nelle varie province: Bergamo 15.150, Brescia 19.111, Como 6.573, Cremona 5.666, Lecco 5.768, Lodi 3.287, Monza 12.850, Milano 77.427, Mantova 9.358, Pavia 6.713, Sondrio 1.752, Varese 11.228.

I COMMENTI E LE REAZIONI

Pisapia: "Finalmente si riparte"

Tra i primi a commentare l'esito delle primarie, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia: "E' un ottimo risultato, finalmente si riparte. La partecipazione alle primarie di oggi che ha superato ogni previsione e il grande corteo festoso di ieri a Milano segnano un momento di svolta nel nostro Paese. E' un ottimo risultato, finalmente si riparte. Si tratta di un patrimonio straordinario di uomini e donne che credono nei diritti, nella giustizia, nel lavoro e che ci devono spingere nella direzione dell'unita' nel cambiamento per rappresentare una vera alternativa di governo".

Boldrini: "Corteo Milano e affluenza primarie Pd, segnale di riscossa"

E anche Laura Boldrini collega il successo della manifestazione di ieri a Milano con l'esito delle primarie Pd: "Dopo la manifestazione di Milano, la grande affluenza alle primarie del PD e' un ulteriore segnale di riscossa e la dimostrazione che c'e' tanta voglia di partecipare per dare un'alternativa a questo Paese"