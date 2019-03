Primarie Pd: a Milano Zingaretti oltre il 70%. Lombardia: 200mila votanti

Primarie Pd: a Milano città Zingaretti sfonda il tetto del 70%

Primarie Pd: a Milano città Nicola Zingaretti ha superato il 70%. Sopra al 65% in tutta la Lombardia, dove hanno votato oltre 200mila elettori. Staccati gli altri due contendenti Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Ai gazebo sono stati votati anche i componenti dell’Assemblea nazionale.

1,8 milioni di votanti a livello nazionale, Zingaretti al 68%

A livello nazionale, il numero di votanti si attesta attorno a 1,8 milioni. Quanto alla percentuali dei candidati, Zingaretti è oltre il 68%. Secondo Martina, terzo Giachetti.

A Milano Zingaretti sopra il 70%

A Milano metropolitana si è votato in 351 seggi, con un'affluenza di 95.783 votanti (350 seggi su 351) e le percentuali registrate risultano così ripartite fra i tre candidati: Maurizio Martina 19,4%, Nicola Zingaretti 68,2%, Roberto Giachetti 12,5%. A Milano città, invece, i votanti sono stati 52.225 e le percentuali sono così ripartite: Maurizio Martina 16,2%,Nicola Zingaretti 71,6%, Roberto Giachetti 12,2%.

Roggiani: "Superata affluenza del 2017"

La segretaria metropolitana Silvia Roggiani commenta: "Abbiamo scommesso sulla partecipazione, e abbiamo fatto bene, perché non ci siamo sbagliati: Milano Metropolitana ancora una volta conferma il suo dinamismo e la voglia di essere protagonista nelle scelte per il futuro, non solo del nostro Partito ma dell'Italia. Non solo abbiamo riconfermato i dati delle primarie 2017, ma li abbiamo addirittura superati, con oltre 90mila votanti in tutta Milano Metropolitana. E' stata una giornata straordinaria, una vera e propria festa della democrazia e della partecipazione. Se tutto questo è stato possibile è stato grazie al lavoro dei nostri volontari e allo sforzo organizzativo di tante persone che ci hanno creduto. Pur in momento di sfiducia generale, infatti, abbiamo voluto garantire il numero di seggi dell'altra volta, per raggiungere ogni quartiere di Milano e ogni comune della Città metropolitana. Una scelta ampiamente ripagata dalla partecipazione dei cittadini, che hanno visto in queste primarie l'occasione per costruire un futuro migliore per l'Italia e per l'Europa"

Peluffo: "Oltre 200mila votanti in Lombardia"

Oltre 200mila partecipanti in Lombardia: lo dichiara il segretario regionale Vinicio Peluffo: "Quando abbiamo fissato il paletto dei centomila votanti alle primarie in pochi ci credevano, ma c'e' stata una bellissima partecipazione e siamo oltre i 200 mila. Il popolo democratico ha dimostrato voglia di reagire, di essere protagonista - ha aggiunto -. La manifestazione di ieri e le primarie sono due cose diverse ma dimostrano la stessa sensibilita' verso il momento che sta vivendo il Paese, con toni estremisti. C'e' voglia di essere presenti e costruire una alternativa". Nel 2017 in Lombardia votarono 226mila persone.

Con 700 seggi scrutinati su 1105 in tutta la Lombardia, Zingaretti al 65,39%, Martina al 22,45%, Giachetti al 12,16%. I dati alle 17 per quanto riguarda la Lombardia parlavano di 174.883 elettori, suddivisi nelle varie province: Bergamo 15.150, Brescia 19.111, Como 6.573, Cremona 5.666, Lecco 5.768, Lodi 3.287, Monza 12.850, Milano 77.427, Mantova 9.358, Pavia 6.713, Sondrio 1.752, Varese 11.228.

I COMMENTI E LE REAZIONI

Sala: "Segnale forte che parte dalle persone"

"Complimenti e buon lavoro a Nicola Zingaretti, nuovo segretario del Partito Democratico. Dopo la manifestazione di ieri, anche la giornata di oggi e' stata un bellissimo esempio di democrazia e partecipazione. Un segnale forte che parte dalle persone". Cosi, in un tweet, il sindaco di Milano Giuseppe Sala si e' congratulato con il neo segretario del Partito Democratico

Pisapia: "Finalmente si riparte"

Tra i primi a commentare l'esito delle primarie, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia: "E' un ottimo risultato, finalmente si riparte. La partecipazione alle primarie di oggi che ha superato ogni previsione e il grande corteo festoso di ieri a Milano segnano un momento di svolta nel nostro Paese. E' un ottimo risultato, finalmente si riparte. Si tratta di un patrimonio straordinario di uomini e donne che credono nei diritti, nella giustizia, nel lavoro e che ci devono spingere nella direzione dell'unita' nel cambiamento per rappresentare una vera alternativa di governo".

Boldrini: "Corteo Milano e affluenza primarie Pd, segnale di riscossa"

E anche Laura Boldrini collega il successo della manifestazione di ieri a Milano con l'esito delle primarie Pd: "Dopo la manifestazione di Milano, la grande affluenza alle primarie del PD e' un ulteriore segnale di riscossa e la dimostrazione che c'e' tanta voglia di partecipare per dare un'alternativa a questo Paese".

Pollastrini: "Risveglio dopo malattia che pareva inguaribile"

"Un grande risveglio dopo una malattia che pareva inguaribile. Sabato nella piazza delle piazze. Oggi ai gazebo dove il popolo democratico e di sinistra ha fatto la magia. Ha scelto la partecipazione per ripartire. Ha scelto senza tentennamenti Zingaretti come leader. Come alternativa alla destra e all'arretratezza", cosi' Barbara Pollastrini, deputata lombarda del Partito Democratico.