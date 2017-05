Primarie, di De Chirico (Fi): Pagato l'affitto per le sedi istituzionali?



"Apprendiamo che il sindaco Sala ha partecipato alle primarie del PD senza voler però rivelare per chi ha votato, manifestando contemporaneamente la lontananza d'intenti da Renzi rispetto al passato. Sempre dai media, apprendiamo anche che è stata utilizzata la sede del CAM Garibaldi come seggio elettorale. A quanto pare il PD è libero di fare ciò che vuole all'interno dei palazzi del Comune di Milano mentre ad altri partiti gli spazi istituzionali vengono negati, se non con richiesta presentata mesi prima e dopo regolare pagamento dell'affitto." Questa la denuncia di Alessandro De Chirico, Vice Capogruppo di Forza Italia a Milano.



"Martedì - continua De Chirico, protocollerò un'interrogazione per chiedere quali spazi del Comune di Milano sono stati utilizzati come seggio elettorale e quanto è stato incassato per l'affitto degli spazi stessi. Inoltre, chiederò come mai a distanza di anni dalla prima segnalazione i muri del CAM Garibaldi sono ancora imbrattati da murales di vario tipo tra cui un simbolo - la falce e il martello - che richiama nelle nostre memorie efferati crimini contro l'umanità. È un vero peccato che per il ponte del 1º maggio non siano stati utilizzati le sedi multifunzionali e ricreative del Comune per ospitare iniziative culturali rivolte ai milanesi. Purtroppo questa amministrazione ha preso la cosa pubblica come qualcosa da utilizzare a proprio piacimento".



LA RISPOSTA DEL PD - "Capiamo che chi non è abituato allo strumento delle primarie non conosca le modalità di utilizzo dei Cam. Tutte le sedi comunali sono state pagate o, diversamente, c’è stato un affidamento delle chiavi ai consiglieri, equiparabili a pubblici ufficiali. Anche in quest’ultimo caso, inoltre, è stato previsto il pagamento di una cauzione. Dal 2005 facciamo le primarie utilizzando anche sedi civiche, come possono fare tutte le forze politiche che organizzano iniziative sul territorio". Così precisano, la Responsabile organizzazione del PD metropolitano, Silvia Roggiani, e il Presidente della Commissione congressuale, Mattia Abdu, in merito alla nota diffusa dal consigliere di FI De Chirico.