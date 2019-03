Primarie Pd, Sala: "Manifestazione e Zingaretti: forte segnale dalle persone"

La netta affermazione di Nicola Zingaretti alle primarie Pd, con un risultato particolarmente forte a Milano città, è stata commentata dal sindaco Giuseppe Sala : "Complimenti e buon lavoro a Nicola Zingaretti, nuovo segretario del Partito Democratico. Dopo la manifestazione di ieri (sabato, ndr), anche la giornata di oggi e' stata un bellissimo esempio di democrazia e partecipazione. Un segnale forte che parte dalle persone".

Pisapia: "Finalmente si riparte"

Tra i primi a commentare l'esito delle primarie, l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia : "E' un ottimo risultato, finalmente si riparte. La partecipazione alle primarie di oggi che ha superato ogni previsione e il grande corteo festoso di ieri a Milano segnano un momento di svolta nel nostro Paese. E' un ottimo risultato, finalmente si riparte. Si tratta di un patrimonio straordinario di uomini e donne che credono nei diritti, nella giustizia, nel lavoro e che ci devono spingere nella direzione dell'unita' nel cambiamento per rappresentare una vera alternativa di governo".

Boldrini: "Corteo Milano e affluenza primarie Pd, segnale di riscossa"

E anche Laura Boldrini collega il successo della manifestazione di ieri a Milano con l'esito delle primarie Pd: "Dopo la manifestazione di Milano, la grande affluenza alle primarie del PD e' un ulteriore segnale di riscossa e la dimostrazione che c'e' tanta voglia di partecipare per dare un'alternativa a questo Paese".

Pollastrini: "Risveglio dopo malattia che pareva inguaribile"