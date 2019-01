Primarie Pd, Zingaretti davanti a Martina anche a Milano e in Lombardia

Primarie Pd: i congressi dei circoli, con il voto dei soli iscritti, sembrano ormai lanciare la leadership di Nicola Zingaretti in vista dell'appuntamento del prossimo 3 marzo aperto a tutti. Mancano ancora i dati definitivi, con due diverse tabelle che si sono confrontate sino alla tarda serata di ieri. In entrambi i casi, Zingaretti davanti. Secondo una nota di Marco Miccoli, rappresentante della mozione Zingaretti in commissione nazionale per il congresso Pd, il Governatore della Regione Lazio ha il 51,3%, Maurizio Martina è al 32%, Giachetti al 12,8%. Percentuali parzialmente contestate da Tommaso Nannicini, responsabile della mozione Martina, che parla di Zingaretti al 44,9%, Martina al 40,5% e Giachetti all'11,1. Molto staccati Boccia, Corallo, Saladino. I dati non sono ancora da considerare definitivi ma è molto difficile pensare ad un ribaltone.

Zingaretti avanti anche in Lombardia e a Milano. Il dato offerto dal sito del PD Città metropolitana è relativo a 149 circoli scrutinati su 167. E vede Zingaretti al 44,2%, Martina al 32,9%, Giachetti al 20,1%. I congressi, precisa una nota del Pd Milano, proseguono sino a mercoledì 23 gennaio.