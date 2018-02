Primo confronto tassisti-politica. Guarda la diretta streaming

GUARDA LA DIRETTA VIDEO



“Le spine della mobilità - Servizi, problemi e prospettive per i tassisti”. E' partito il confronto senza esclusione di colpi sul tema della mobilità, del trasporto pubblico, del trasporto privato e dei conducenti di taxi alla Fondazione Stelline di Milano.

Si è aperto il confronto tra politica e popolo delle auto bianche per trovare soluzioni condivise per un settore fondamentale all’interno della mobilità di Milano e di tante altre grandi città italiane.



Si tratta del primo confronto nazionale che vede riuniti i rappresentanti della categoria ed esponenti politici di tutti gli schieramenti. Saranno presenti: Mariastella Gelmini (Forza Italia), Gianfranco Librandi (Partito Democratico), Alessandro Morelli (Lega Nord), Onorio Rosati (Liberi E Uguali), Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) e Danilo Toninelli (M5S). Per i tassisti interverrà Emilio Boccalini, Presidente del Centro studi Blu40. L’incontro sarà moderato dal giornalista e conduttore tv Roberto Poletti.



Durante il dibattito si sta cercando di capire meglio norme presenti e assenti, al di là di demonizzazioni, eccessi e strumentalizzazioni. La categoria dei tassisti ha più volte chiesto un segnale forte e definitivo alla politica. Anche per questo sono stati invitati ad intervenire i tassisti che vorranno portare le loro proposte e idee per migliorare la situazione

L’incontro è organizzato da “Italia, Direzione Nord”, Associazione Amici delle Stelline, Osservatorio metropolitano di Milano, Centro studi Blu40, Intelligo TV e WikiMilano.

L’appuntamento è al Centro Congressi Palazzo delle Stelline – Sala Manzoni: Corso Magenta 61, Milano (dalle fino alle ore 20:00). Ingresso libero.



