Principio di incendio su banchina metro verde Loreto, intervengono i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 13 per spegnere un mucchio di stracci e cartone che aveva preso fuoco e che ha fatto scattare l'allarme anti incendio sulla banchina della linea verde, chiusa al pubblico per lavori di manutenzione fino al 31 agosto. Le cause dell'episodio sono ancora da chiarire.