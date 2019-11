Problemi sulla linea verde, M2 ferma fra Famagosta e Assago-Abbiategrasso

Problemi sulla metro verde. Per un guasto alle linee aeree di alimentazione, la circolazione della linea 2 e' bloccata fra Famagosta e Assago e fra Famagosta e Abbiategrasso. I tecnici Atm sono al lavoro per riparare il guasto, mentre e' stato attivato un servizio di bus sostitutivi. I treni della M2 fanno momentaneamente capolinea a Famagosta. La circolazione è sospesa nelle tratte Famagosta-Abbiategrasso e Famagosta-Assago Forum. Bus sostitutivi collegano le stazioni delle tratte sospese. ATM suggerisce a chi deve viaggiare sui tram 3 e 15, di considerate interscambi alternativi alla stazione di Abbiategrasso, al momento chiusa. Chi è a bordo del tram può scendere in viale Tibaldi e raggiungete la M2 a Romolo con la linea 90. Il pronto intervento ATM sta riparando il tratto di rete area danneggiata che porta corrente ai treni in modo da riattivare la circolazione sulla linea nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO DELLE 16.40

La circolazione è ripresa attorno alle 16.30 dopo che era stata bloccata fra le fermate di Famagosta e Abbiategrasso e fra Famagosta e Assago. A causare lo stop un guasto alle linee aeree di alimentazione.