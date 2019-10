Processo al cantante Marco Carta imputato per il furto di 6 magliette



L'appuntamento è per le 09:30 al tribunale di Milano. Il giovane si è sempre detto innocente e questa potrebbe essere l'occasione per dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono attribuiti.

Il cantante era stato arrestato il 31 maggio per aver rubato delle magliette alla Rinascente insieme all'amica Stefania Muscas. Dopo essere stato bloccato dalla sorveglianza del grande magazzino, Carta aveva affrontato il processo per direttissima. All'artista non era stato convalidato l'arresto, mentre era stato convalidato l'arresto ala 53enne Stefania Muscas, che era con lui.