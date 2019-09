Processo DrefGold, difesa: non ha bisogno di spacciare, guadagna molto

Secondo gli avvocati che stanno difendendo il trapper milanese 'DrefGold', all'anagrafe Elia Specolizzi, arrestato il 23 agosto a Milano perche' nella sua abitazione la polizia ha trovato oltre 100 grammi di marijuana e hashish e 12mila euro in contanti, il musicista non avrebbe bisogno di spacciare perche' guadagna gia' "decine di migliaia di euro all'anno" con la sua attivita' di cantante. Il legale del 22enne ha depositato una serie di documenti proprio per dimostrare i redditi incassati dall'artista.

Secondo la difesa il padre del trapper avrebbe dato al ragazzo una parte dei soldi poi trovati in casa di DrefGold. Il giudice ha rinviato l'udienza al 12 novembre per sentire tutti i testimoni. Non si sa se quel giorno stesso arrivera' anche il verdetto. "Sono un consumatore conclamato di cannabis in quantita' massicce", aveva spiegato il trapper. "Non spaccio, quella era la mia scorta personale per l'estate e quei soldi li ho guadagnati col mio lavoro".