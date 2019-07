Processo Macchi, Binda: 'sono innocente', ma pg chiede conferma ergastolo

"Sono innocente. Non ho ucciso Lidia Macchi, non l'ho uccisa". E' la dichiarazione spontanea che Stefano Binda, imputato per l'omicidio di Lidia Macchi, la giovane uccisa nel 1987 a Cittiglio (Varese), ha reso questa mattina davanti alla prima Corte d'Assise d'Appello di Milano. "Io non so nulla di quella sera: ero a Pragelato, solo quando sono tornato ho saputo della scomparsa. Sono estraneo ai fatti e a tutti gli addebiti", ha proseguito Binda, accusato 29 anni dopo l'omicidio in seguito a una perizia calligrafica. Riguardo alla lettera che riportava la poesia 'In morte di un'amica' fatta arrivare il giorno del funerale della ragazza, e usata come prova principale contro di lui, ha aggiunto: "Non ho fatto arrivare nulla a chicchessia, nulla che fosse anonimo". "Non ho ucciso, sono innocente" ha concluso. Subito dopo e' iniziata la requisitoria del procuratore generale Gemma Gualdi.

Il pg ha però chiesto di confermare la sentenza di primo grado della Corte d'assise di Varese, che ha condannato il 51enne all'ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale. Durante l'udienza che si e' tenuta questa mattina davanti alla prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Milano la pg ha chiesto "personalmente e dolorosamente la conferma della prima sentenza" ovvero la massima pena, "comprese le aggravanti", della crudelta' e della minorata difesa della vittima, che erano state riconosciute in primo grado dalla Corte d'Assise di Varese. Nella conclusione della sua requisitoria il procuratore generale, ha quindi fatto appello "con la mano sul cuore" ai giudici togati e popolari, a fare "quello che ogni cittadino italiano vorrebbe che voi faceste per rendere giustizia alla morte di una vergine diciottenne". Nella requisitoria il pg ha provato a dimostrare che la lettera inviata il giorno del funerale fu mandata dal killer e quindi, secondo l'accusa, da Binda. "Quella poesia e' stata scritta da Binda" si trova su un foglio che "proviene da un quaderno sequestrato a casa sua, fatto quest'ultimo ammesso dallo stesso imputato". E, secondo la Gualdi, vi e' la "certezza scientifica" che il foglio sia stato prelevato da quel quaderno. Secondo il pg, e' "inutilizzabile" la testimonianza resa la scorsa udienza dal penalista bresciano Piergiorgio Vittorini, che ha raccontato che nel 2017 un suo cliente gli avrebbe detto di essere l'autore della missiva.