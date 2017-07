Roberto Maroni

Processo Maroni, duello in aula. Il tribunale interrompe l'udienza



Il processo Maroni torna in aula e subito viene sospeso e aggiornato al 14 settembre. Per la difesa del Governatore "il tribunale è stato truffato". In particolare cinque messaggi di cui due rilevanti per stabilire la competenza territoriale del processo a carico di Maroni riportano orari diversi, con una variazione di circa un'ora.



Nei rapporti di polizia giudiziaria redatti dal Noe a firma di Gianpaolo Scafarto, lo stesso capitano al centro dell'inchiesta Consip, accusato di falso - a detta dei legali del Governatore - non sarebbe tutto chiaro. E' quanto ha denunciato l'avvocato Domenico Aiello nel corso di un duro scontro con i giudici e il pm Eugenio Fusco. Il legale ha parlato di orari falsificati, di "atti di polizia giudiziaria falsi con orari diversi".