Processo "Papa", Forte (M5S) a Bergamo per l'udienza

Oggi la Presidente della Commissione regionale Antimafia Monica Forte, del Movimento 5 Stelle, a Bergamo, assieme ad altri commissari antimafia, all’udienza del processo ‘Papa’, l’indagine per associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, danneggiamento a seguito di incendio, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia nel marzo 2019.

“In questo momento il processo ‘Papa’ assume un valore simbolico di assoluto rilievo; i dati diffusi ieri dalla DIA nel rapporto semestrale presentato al Parlamento certificano purtroppo un’ulteriore crescita del radicamento mafioso nella nostra regione. Le Istituzioni e i cittadini devono fare quadrato”, dichiara Monica Forte.

“La presenza in aula delle Istituzioni, insieme a quella delle associazioni e dei cittadini, ai quali estendo l’invito a partecipare, è un segnale di civismo fondamentale. E di resistenza: le mafie si battono con il sostegno diretto allo Stato e alla Giustizia. Oggi le mafie, anche con una narrazione letteraria e cinematografica impropria, cercano il consenso popolare. Questo modello narrativo va contrastato perché la criminalità è sempre ripugnante: alle udienze si discuterà di roghi, estorsioni e riciclaggio nel settore dell’ortofrutta in un’inchiesta tra le più importanti degli ultimi anni perché ha scoperchiato un sistema ‘ndranghetistico che ha radici e tentacoli in tutta la Lombardia”, conclude Forte.