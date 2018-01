Casino' di Campione, la procura di Como chiede il fallimento: non paga da mesi

Procura di Como chiede il fallimento del casino' di Campione



La Procura della Repubblica di Como ha chiesto il fallimento per insolvenza del Casino' di Campione d'Italia, una delle quattro case da gioco italiane con sede nell'enclave italiana in territorio svizzero, che da' lavoro a circa 400 dipendenti.



Secondo quanto riportato su alcuni quotidiani sono mesi che la procura comasca indaga - con l'ipotesi di peculato - sui conti della societa' di gestione della casa da gioco, anche sulla base di un esposto presentato dal sindaco di Campione, Roberto Salmoiraghi. La societa' che gestisce il casino', infatti, e' partecipata al 100% dal Comune di Campione d'Italia e dovrebbe garantire all'amministrazione pubblica un contributo di 700 mila euro ogni dieci giorni, che non viene versato da mesi.