Profughi: smistamento anche nell'Oasi dei Clochard dei City Angels

Profughi a Milano

Il centro di prima accoglienza di via Lombroso ed il tendone davanti all'ex Palasharp si allargano all'accoglienza profughi: conseguenza del piano di riorganizzazione dell'hub di via Sammartini, che diventa centro dedicato esclusivamente ai richiedenti asilo e non luogo deputato allo smistamento dei migranti, con numeri dunque più bassi. I profughi necessitano quindi nuove location, come l' "Oasi dei clochard" in Lombroso inaugurata appena lo scorso 20 marzo dai City Angels. Qui, in un'area di proprietà Sogemi, si potrà arrivare a massimo 300 ospiti.

MARONI: "CENTRO PERMANENTE A MONTICHIARI? PRENDO ATTO..." - Nel frattempo continua a far discutere il piano di smistamento proposto dal Viminale. In particolare, ha suscitato malumori nella Lega la scelta del ministero dell'Interno di allestire un centro permamente per i rimpatri nell'ex caserma di Montichiari. Ha dichiarato in proposito il governatore Roberto Maroni: "Ho sentito il ministro dell'Interno, Marco Minniti, che - secondo quanto previsto dal decreto - mi ha comunicato la sua proposta per il sito in Lombardia. La Regione ha preso atto della proposta".