Progetto Casa Comune, fare rete per rafforzare il legame tra Milano ed Europa

Sarà presentato venerdì 27 settembre, alle ore 18 da Open in Viale Montenero 6, il progetto Casa Comune. Un modo per fare rete, promuovere occasioni di impegno sociale e culturale e rafforzare il legame tra Milano, l'Italia e l'Europa. L'obiettivo è quello di creare una casa di tutte e di tutti, che abbia tre caratteristiche principali, ovvero che sia aperta, solidale e accogliente. L'iniziativa sarà introdotta da Pierfrancesco Majoirino, europarlamentare ed ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano.