Prolungata la mostra Leonardo da Vinci 3D alla Fabbrica del Vapore di Milano

Ci saranno 4 giorni di tempo in più per visitare la mostra “Leonardo da Vinci 3D” alla Fabbrica del Vapore di Milano e altri due week end per approfittare della promozione che comprende mostra e aperitivo a un prezzo scontato.

La chiusura della mostra che sta facendo sognare la città con le sue incredibili proiezioni e la magia della realtà virtuale, e che era prevista per il 22 settembre, è stata infatti prorogata fino a giovedì 26, giorno in cui resterà aperta fino alle ore 18:00.

Nel solo primo mese di apertura la mostra – considerata il più grande evento su Leonardo da Vinci mai prodotto - è stata vista da più di 25.000 persone provenienti da diversi paesi. Nei 100 minuti che occorrono per visitare gli oltre 2000 metri quadri di esposizione, la storia, il passato e il futuro si incontrano svelando tutta la creatività e il genio di Leonardo in uno spettacolo inedito e avvincente.

In questi ultimi giorni di esposizione, oltre alla mostra i visitatori avranno l’opportunità di ammirare alla Fabbrica del Vapore 3 esemplari dei 13 cavallini di Leonardo realizzati e stilizzati dai designer Antonio Marras, Elena Salmistraro e Serena Confalonieri nell’ambito del progetto “Leonardo Horse Project”.

“Abbiamo voluto prorogare la chiusura dell’esposizione per cercare di accontentare le molte richieste pervenute dalle scuole, dai centri estivi e anche da chi ancora non ha fatto in tempo a visitarla perché non si trovava a Milano – affermano dall’organizzazione -. L’originalità dell’evento suscita molto interesse e curiosità in un pubblico che spazia dai bambini agli adulti lasciando tutti a bocca aperta”.

A grande richiesta nei week end 13- 14 e 20-21 settembre torna anche la promozione mostra + aperitivo al prezzo scontato di 19 euro anziché 24: l’offerta comprende l’ingresso scontato alla mostra evento Leonardo da Vinci 3D e un aperitivo a base di prodotti toscani presso il bar Vapore 1928 situato all’interno della struttura.

Il coinvolgente percorso dove la tecnologia più rivoluzionaria racconta il Genio, la sua vita, le sue scoperte e le sue straordinarie opere d’arte fra realtà aumentata e ologrammi, abbatte i tradizionali confini, sfidando le leggi della fisica, del tempo e dello spazio con luci, immagini, suoni e colori nel suggestivo scenario de la Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Prodotta da MEDARTEC e Comune di Milano, con la produzione artistica del pluripremiato studio fiorentino ART MEDIA STUDIO, la mostra è realizzata con il Patrocinio dell’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni (ICAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed in collaborazione con FRATELLI ALINARI, il più antico archivio fotografico al mondo.

Nella mostra si narra l’intero universo di Leonardo attraverso un racconto affascinante e coinvolgente: dalla sala macchine alla mirror room dedicata al volo, ideata con un gioco di specchi e riflessi che attraversa i suoi paesaggi.

Dalla grande sala immersiva per lasciarsi andare e trasportare, alla rappresentazione a grandezza naturale dell’Ultima Cena, fino alla cosiddetta “mostra impossibile”: una galleria digitale che riunisce per la prima volta in un unico spazio i più celebri dipinti leonardeschi riprodotti a grandezza naturale - dalla Gioconda alla Vergine delle rocce - “superando l’inamovibilità” delle opere d’arte dei più importanti musei al mondo.

Tra le attrattive virtuali il maxi-libro pop-up in realtà aumentata che interagisce con le ingegnose macchine da guerra e del volo, e il corner Virtual Reality con postazioni Oculus che consentono di entrare virtualmente nell’affascinante mondo vinciano.

Grazie all’app Leonardo da Vinci 3D – scaricabile per iOS e Android - è possibile interagire con le opere e il suo creatore per vivere un’esperienza immersiva: basta inquadrare le creazioni leonardesche o il logo della mostra per scoprire nuovi contenuti sull’universo di Leonardo.