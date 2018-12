Promesse mantenute: le opere di Antonella Cappuccio all'asta per Telethon

Lo SpazioBigSantaMarta di via Santa Marta 10 a Milano ospiterà sino al 18 dicembre "Promesse mantenute", i settanta ritratti che l’artista Antonella Cappuccio ha voluto donare alla causa della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, condotta da anni dalla Fondazione Telethon. Le opere verranno messe all’asta e il ricavato sarà interamente devoluto a Telethon grazie a Cambi Casa d’Aste il 18 dicembre alle ore 18.00 in Via San Marco 22 a Milano. Il catalogo sarà acquistabile online o in galleria e chi lo volesse potrà sottoscrivere fin da subito un’offerta per l’opera che desidera.

Partecipando all’asta, i donatori potranno dare testimonianza dell’impegno nell’aiutare tanti bambini, colpiti da malattiegenetiche rare, a realizzare il proprio sogno di diventare grandi e in merito è possibile visitare il sito internet www.promessemantenute.eu.