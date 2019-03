Pronostico di un bando in Galleria. Chi si prenderà gli spazi?

by Bruce Wayne

Oggi vogliamo fare un gioco, immaginarci come andrà a finire il bando che a breve assegnerà molti interessanti spazi del comune che si affacciano su Piazza Duomo dal lato nord, per intenderci sopra alla Banca Ponti.

Si tratta di centinaia di metri quadrati di grandissimo interesse data la posizione e l'affaccio, fino ad ora uffici comunali, che ora andranno a rimpinguare con i loro affitti, le casse municipali per la gioia dell'assessore Tasca. I ben informati dicono però che sia difficile metterli a reddito commerciale perchè difficili da collegare soprattutto se non si dispone già di altri spazi li attigui. Cosa diversa per chi gli spazi ce li ha già. E pure molti. Potrebbe trovare l'occasione per ampliare la propria attività e avere quindi poi l'offerta completa per vendere tutto a qualche fondo. A pensarci bene uno che ha molti spazi c'è, si chiama Alessandro Rosso, ha un hotel proprio attiguo a questi spazi. I ben informati dicono che vuole aumentare le stanze dell’hotel. Rosso ha appena venduto uno dei due alberghi che aveva, il mitico Seven Stars, proprio ad un fondo. E sempre i bene informati dicono che l'operazione gli è piaciuta un sacco e non gli dispiacerebbe di poter veleggiare verso altri lidi sereno e leggero.

Chissà se le cose andranno così o se è solo immaginazione....a breve lo sapremo.