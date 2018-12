Prostituta trova portafogli con 150 euro e lo fa riavere alla proprietaria

Prostituta dal cuore grande fa ritrovare alla legittima proprietaria un portafogli con dentro 150 euro: è accaduto a Binasco, dove la 22enne, nei pressi di un distributore di benzina, ha trovato e raccolto il portafogli. Che porta alla caserma locale dei carabinieri, dove il giorno dopo giunge la 32enne per sporgere denuncia. Ed ha così la bella sorpresa: il portafogli, documenti e contanti compresi, è lì ad attenderlo. A quel punto la donna, racconta Repubblica, la sera successiva va alla ricerca della propria benefattrice per ringraziarla di persona: "Non ho scelto di fare questo lavoro -avrebbe risposto la donna -. Quando ho visto il portafogli l'ho raccolto di nascosto, perché avevo paura che qualcuno mi vedesse e mi aggredisse per prendermi i soldi e buttare i documenti. Io, invece, volevo che venisse restituito così com'era". La proprietaria del portafoglio ha concluso la edificante vicenda facendo un regalo di Natale alla giovane prostituta.