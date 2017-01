Prostituzione minorile: scarpe firmate per sesso, 9 arresti a Milano

Prostituzione minorile, sesso a pagamento con ragazzini anche di 12 anni: nove arresti a Milano



Scoperto giro di prostituzione omosessuale minorile. I carabinieri: "Si offrivano sui siti di incontro per elevare

il tenore di vita". Tra i clienti molti padri di famiglia.



LE INDAGINI - Un giro di prostituzione minorile maschile omosessuale nella zona di Lainate, provincia di Milano e' stato scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo della zona dopo una indagine durata quasi un anno. Nove misure cautelari notificate questa mattina, di cui due in carcere e sette ai domiciliari (uno si trova all'estero): i destinatari sono uomini "insospettabili", benestanti, residenti tra Milano e Pavia, alcuni operai, altri liberi professionisti, imprenditori, tutti tra i 30 e i 60 anni.



I MINORI - Una decina i minori coinvolti, tutti intorno ai 17 anni, tranne un dodicenne: proprio il piu' giovane ha dato avvio alle indagini perche' i carabinieri della zona lo avevano notato in un auto con un sessantenne con cui non aveva legami di parentela ne' di amicizia. Erano gli stessi ragazzi a proporsi su siti dedicati, su cui "offrivano" prestazioni in cambio di cellulari e scarpe firmate. I minori sono sia italiani che stranieri, e sono state le indagini telematiche a rivelare quanto ampio fosse il giro dietro ai siti su cui erano iscritti. A casa di uno degli arrestati, inoltre, sono stati trovati 60g di cocaina e 700 pasticche di Ecstasy (il che ha determinato la flagranza), mentre a casa di un altro e' stata trovata una pistola, probabilmente prestata, il cui titolare - estraneo ai fatti - e' stato denunciato per omessa custodia. Coordina le indagini il pm Andrea Fraioli.