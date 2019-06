Protesta contro tagli al Fatebenefratelli di Milano

Protestano contro i tagli al personale, i lavoratori del Fatebenefratelli di Milano, che dopo un presidio, inziiato questa mattina, davanti l'ospedale, sono saliti sul tetto del pronto soccorso oftalmico. E sono scesi solo dopo aver ricevuto la rassicurazione che ci sara' presto un incontro con la direzione generale al welfare. Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche la chiusura notturna di alcuni pronto soccorso lombardi. "La Direzione Generale al welfare della Regione Lombardia si e' assunta l'impegno, attraverso il dottor Salmoiraghi, ad incontrare l'Usb - spiegano i rappresentanti sindacali - la data sara' precisata domattina. I nostri delegati sono scesi dal tetto del Pronto soccorso, ma - avvertono - siamo pronti ad azioni clamorose se l'impegno non verra' mantenuto".

"C'e' solo una strada per provare a risolvere la situazione dando risposte concrete a chi protesta: consentire alla Lombardia, con un intervento di livello nazionale, di assumere tutto il personale socio sanitario che serve per far funzionare i reparti degli ospedali", ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, intervenendo in merito alla protesta di alcune sigle sindacali dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Questa mattina dopo un presidio, lavoratori e delegati usb sono saliti sul tetto del pronto soccorso in segno di protesta. "Un primo, piccolissimo passo avanti - ha aggiunto - e' stato compiuto con l'approvazione del Decreto 'Calabria' recentemente convertito in legge. Ma non basta. L'attuazione del percorso di autonomia che Regione Lombardia sta chiedendo a gran voce dovra' prevedere anche una maggiore flessibilita' nella gestione delle risorse da destinare all'assunzione di medici, infermieri e operatori". Assecondando le richieste di un incontro in tempi rapidi, nei prossimi giorni, i rappresentanti della Direzione generale Welfare vedranno una rappresentanza delle sigle sindacali che hanno organizzato la manifestazione odierna "Le tematiche relative alla carenza del personale e dei carichi di lavoro - ha concluso Gallera - non sostenibili, contenute nella piattaforma elaborata dalle sigle sindacali che hanno manifestato oggi all'ospedale Fatebenefratelli, sono certamente importanti e ci stanne a cuore".