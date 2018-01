Insegnanti in manifestazione a Milano

Protesta degli insegnanti: in 500 in corteo a Milano



Un corteo di insegnanti che protesta contro la decisione del consiglio di Stato di non ammettere nelle graduatorie i diplomati magistrali sta sfilando per le vie di Milano. La manifestazione e' partita in via Polesine, presso l'istituto scolastico regionale, quindi e' arrivato in Piazzale Corvetto, bloccando il traffico lungo il percorso e in piazzale Lodi. Al momento, secondo quanto riferito, il percorso prevede un ritorno verso via Polesine. Sarebbero circa 500 gli insegnanti in agitazione secondo i dati della Questura. Agenti della polizia in tenuta antisommossa stanno seguendo la manifestazione e contenendo il corteo, che reclama il diritto all'assunzione.

Protesta degli insegnanti: in corteo anche Dario Violi (M5S)



Nel corteo degli insegnanti che stanno manifestando a Milano e' presente anche il candidato 5 stelle alla presidenza della Regione Lombardia, Dario Violi. Insieme alla consigliera regionale Paola Macchi, che si e' occupata durante la legislatura di istruzione, il candidato ha partecipato alla protesta sostenendo di "essere al fianco delle 60mila famiglie" che rischiano di rimanere "in mezzo ad una strada". Una questione che, a suo dire, "Lo Stato non puo' permettersi", dato che "e' una questione che va avanti da anni"; "non si puo' sempre fare affidamento su sentenze che risolvono alcuni problemi e ne causano altri" ha aggiunto.