Protesta nella scuola di via Stoppani: bimbi in aula con il caschetto in testa

Crolli nelle scuole: bambini in aula col caschetto in via Stoppani

Sono tornati a scuola con un caschetto in testa, dopo che un altro crollo, successivo a quello che il 28 marzo costrinse al ricovero in ospedale 4 bambini colpiti da alcuni pannelli staccatisi dal controsoffitto. I piccoli studenti della scuola elementare di via Stoppani a Milano sono stati protagonisti di una protesta simbolica organizzata dai genitori. Venerdì mattina, proprio nella giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, gli alunni della 4a D erano entrati in aula per scoprire che uno dei pesanti tiranti in acciaio che erano stati installati proprio per evitare distacchi dai controsoffitti nelle aule e nei corridoi dell'istituto era crollato per terra.

Nel weekend si è dunque tenuta la verifica sui restanti tiranti. “Dal sopralluogo è emerso che il tassello caduto non era l’unico fissato in modo errato - commenta l’assessora all’Educazione con delega all’Edilizia scolastica, Laura Galimberti - e per questo sono stati tolti tutti i tiranti e stiamo raccogliendo tutti gli elementi per procedere a una contestazione per l’operato dell’impresa. Sarà verificata a breve la stabilità delle doghe con l’obiettivo di far partire il rifacimento di tutti i controsoffitti e sarà estesa la progettazione della messa in sicurezza anche alle parti non interessate dai lavori in corso. Le opere, priorità sia nostra sia del Municipio 3, saranno eseguite con gli appalti aperti disponibili”. I lavori nelle aule, cominciati la scorsa primavera, sono ancora in corso ed è previsto che si concludano entro la fine dell'anno.