Protocollo Assolombarda per Expo Dubai 2020

Protocollo Assolombarda per Expo Dubai

Milano – È stato siglato questa mattina in Assolombarda il Protocollo d’Intesa per promuovere l’eccellenza del sistema imprenditoriale italiano in occasione dell’Esposizione Universale di Dubai. Firmatari Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda e Paolo Glisenti, Commissario Generale di Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai. Il protocollo ha l’obiettivo di avviare un percorso di collaborazione volto a valorizzare la presenza dell’Italia a Expo 2020 Dubai, attraverso la realizzazione di eventi, iniziative e occasioni di confronto. Con questo Protocollo Assolombarda e il Commissariato si impegnano a lavorare in un’ottica di ampia cooperazione per tutte le azioni comuni da realizzare nel percorso di avvicinamento e durante i sei mesi dell'Esposizione Universale. Nel corso della mattinata, con l’obiettivo di consolidare la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, favorendo il confronto con istituzioni pubbliche e private del mondo accademico, dell’industria, della ricerca scientifica, è stato sottoscritto un secondo protocollo. A siglarlo Diana Bracco, Presidente dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale ALISEI; Luigi Scordamaglia, Presidente dell’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale CL.A.N. (Cluster Agrifood Nazionale) e lo stesso Paolo Glisenti.