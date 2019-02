Protocollo di intesa per la viabilità dell'Aeroporto di Milano Linate

SEA, Comune di Milano, Comune di Segrate, Comune di Peschiera Borromeo, firmeranno il Protocollo di intesa per la viabilità dell'Aeroporto di Milano Linate mercoledì 20 febbraio 2019 presso l'aeroporto stesso. Interverranno per l'occasione Anna Scavuzzo, Vicesindaco di Milano e Assessore alla Sicurezza, Paolo Micheli, Sindaco di Segrate Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA, il Prefetto di Milano, Renato Saccone, partecipano i Comandanti delle Polizie Locali di Milano, Segrate e Peschiera Borromeo.

Proprio scorsa settimana il neo ad della Sea, in commissione a palazzo Marino, aveva illustrato il trasloco temporaneo dei voli di Linate a Malpensa per consentire lavori di ristrutturazione. “Sarà un anno faticoso”, aveva dichiarato Armando Brunini. Sea si appresta ad affrontare, l’estate prossima, la chiusura per tre mesi dello scalo cittadino per il rifacimento della pista e il restyling del terminal.

Si parte il 27 luglio col trasferimento dei voli da Linate a Malpensa, per 6mila movimenti aerei e 700mila passeggeri a settimana, mentre un 10 per cento finirà a Orio Al Serio. A Malpensa verranno trasferiti quattrocento dipendenti operativi di Sea sugli oltre duemila complessivi. Nella notte tra il 26 e 27 luglio, lungo le tangenziali est e nord e lungo l’A8 si assisterà a un trasloco in massa di tutti i mezzi operativi da Linate verso Malpensa.

Linate chiuderà tre mesi: dal 27 luglio al 27 ottobre. In tale periodo si rifarà la pista di atterraggio e di decollo degli aerei. Interventi anche per ammodernare il sistema di smistamento dei bagagli e risistemare piano terra e gate. Spesa preventivata di 38,7 milioni di euro.