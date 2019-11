Provenzano e l'Italia che odia Milano. Poveri vs ricchi? C'è da preoccuparsi

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Ci ho riflettuto un paio di giorni. Ho pensato alle parole del ministro Peppe Provenzano, che ha spiegato che Milano prende ma non restituisce. Poi dopo il ministro ha spiegato, rettificato, chiarificato e tutto quel che volete. Tuttavia mi sono convinto che Provenzano senza volerlo abbia centrato un tema: il resto d'Italia non ammira Milano, ma la odia. Per tutta una serie di motivi. Ce la tiriamo? Non solo. Siamo quelli che più o meno sono usciti dalla crisi, dove si fanno grandi eventi, dove tutti vogliono venire a vivere, dove la disoccupazione è un pezzo sotto rispetto ad altre parti d'Italia e bla bla bla. Non ho mai visto un povero non odiare un ricco. E non si tratta di marxismo, si tratta di verità. L'invidia sociale esiste da prima di Marx ed esiste oggi che Marx è morto e sepolto. Ecco, anche se non ci sembra (perché non lo siamo), noi di Milano saremmo i ricchi, e loro nel resto d'Italia pensano di essere i poveri. Provenzano ci ha detto questo. Senza volerlo, ovviamente. E noi abbiamo reagito come di fronte a un atto di lesa maestà senza capire che la situazione è davvero preoccupante.