Provvisionato: bodyguard milanese liberato dopo 15 mesi in Mauritania

Cristian Provvisionato

Cristian Provvisionato, il 43enne bodyguard di Cornaredo (Milano) trattenuto in Mauritania dal 16 agosto 2015 "e' libero". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano in un tweet. "Sta rientrando in Italia. Gli ho parlato. Grazie alle autorita' della Mauritania. Un altro obiettivo centrato", aggiunge il ministro. Anche il sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola ha twittato: "#Provvisionato.Torniamo a casa. Cristian potrà riabbracciare i suoi cari. Grazie ad autorità mauritane e a squadra della Farnesina", messaggio rilanciato anche dal premier Paolo Gentiloni. Da Montevideo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commentato: "E' una notizia molto buona e importante, a lungo attesa, e' un gran risultato dopo tanto tempo. Ora c'e' la soddisfazione di sapere che e' libero e torna in Italia. Questo - ha detto il Capo dello Stato - e' il successo di un lavoro lungo e complicato, ma ora finalmente il risultato e' arrivato".

Provvisionato si era trovato coinvolto in accuse relative ad acquisto di software-spia da parte delle autorità del paese africano, con una presunta truffa di un milione e mezzo di euro ai danni del governo della Mauritania ad opera di un pool di società estere con cui collaborava anche una azienda milanese. Il bodyguard di Cornaredo si era dichiarato del tutto estraneo ed all'oscuro dei fatti contestatigli ma, in una recente intervista, aveva affermato di essere trattenuto come "garanzia umana" in seguito a una mancata fornitura, forse di materiali o software per lo spionaggio. Il 9 maggio la madre, Diona Coman, aveva lanciato un appello per la liberazione, spiegando che il figlio, diabetico e al quarto giorno di sciopero della fame, era stato inviato in Mauritania dal suo datore di lavoro di Milano e dopo 14 giorni era stato trattenuto in arresto. Per quattro mesi non abbiamo saputo piu' nulla di lui. Ora sappiamo che e' ancora li', ma e' innocente", ha assicurato la donna che nei giorni scorsi aveva anche percorso a piedi un lungo tratto della Via Francigena per richiamare l'attenzione delle autorita'. Provvisionato aveva la possibilita' di incontrarsi e di comunicare con i familiari e gli sono recapitati i beni che la famiglia gli invia dall'Italia; inoltre sono state effettuate visite consolari con regolarita' per sincerarsi delle sue condizioni di salute.