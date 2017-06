Fabrizio Sala

Pugno duro Regione contro abusivi. Fabrizio Sala: “La Rozza si è fermata…"

"Siamo vicini all'approvazione del nuovo regolamento attuativo per le assegnazioni degli alloggi popolari. Cambiera' totalmente il sistema, che diventera' piu' trasparente grazie a una piattaforma informatica. Pensiamo di approvarlo entro giugno". Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenuto alla trasmissione "Buongiorno Lombardia" su Telelombardia.



MIX SOCIALE E FORZE DELL'ORDINE - "Importante e' il mix sociale, avremo diverse quote in ogni quartiere di cui una parte destinata anche alle Forze dell'Ordine. Il mix sociale garantisce inoltre di prevenire la formazione di quartieri ghetto", ha aggiunto il vicepresidente.



ASSESSORE ROZZA ASSENTE SU SGOMBERI E OCCUPAZIONI AUMENTANO - "Si parla di tanto di legalita' oggi ma la legalita' deve partire anche dalle case popolari. Abbiamo piu' volte cercato la sponda del Comune di Milano per avviare gli sgomberi previsti dal protocollo che insieme abbiamo siglato. L'assessore Rozza e' ferma e le occupazioni continuano ad aumentare. Occorre che le istituzioni comincino insieme gli sgomberi di massa", ha detto ancora Sala.



AMMINISTRAZIONE MILANESE PROMISE DI NON BUTTAR FUORI ABUSIVI - "L'amministrazione milanese ha grosse responsabilita' sul fenomeno delle occupazioni. Alcuni esponenti di Palazzo Marino in campagna elettorale lo scorso anno hanno promesso di non buttar fuori gli abusivi. O l'assessore Rozza inizia a essere parte attiva sugli sgomberi o noi alzeremo la voce", ha poi aggiunto Sala.



GRAZIE A FORZE DELL'ORDINE - "Dobbiamo dire grazie alle Forze dell'Ordine per i recenti maxi interventi in Stazione Centrale ma anche contro il racket delle occupazioni abusive, che spesso peraltro va a braccetto con microcriminalita' e spaccio, fenomeni che portano degrado a Milano e nelle nostre citta'", ha detto ancora il vicepresidente.