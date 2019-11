Pusher, migliora la situazione in Centrale, ma si sono solo spostati più in là

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Speriamo che duri. La vicenda della Stazione Centrale, dopo tanti anni di incuria, di inciviltà, di menefreghismo, forse ha segnato un punto a favore. E' di ieri la notizia che finalmente se n e sono andati i pusher dopo una serie di azioni mirate. Così, chi arriva a Milano non ha come biglietto da visita della città una bustina di cocaina o un po' di fumo. E non è moralismo, questo. E' tenere un po' in ordine, un po' come lavarsi la faccia tutti i giorni. Milano aveva la faccia sporca, e pure le orecchie, considerato che continuava a non sentirci su un argomento semplicissimo. Questo vuol dire anche che Luciana Lamorgese, il nuovo ministro dell'Interno, un colpo a favore di Milano l'ha messo a segno. Bene così. Chi fa qualcosa per Milano è sempre bene accetto. L'unica cosa che mi stona è che non è che non ci sono più i pusher e stop. E' che pare che si siano "trasferiti". Ma trasferiti dove? Un po' più in là? Stiamo mettendo la polvere sotto al tappeto? Invece di trasferirli più in là, andrebbero messi nelle patrie galere. Quello sarebbe l'unico trasferimento giusto.