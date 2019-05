Pyramiden, la ghost town del circolo polare artico: il documentario

Pyramiden, ghost town del circolo polare artico: il documentario

Après-coup Arte, Galleria d’arte contemporanea in via Privata della Braida, 5, ospita mercoledì 29 maggio alle 19 la presentazione del documentario su Pyramiden realizzato per la serie tv Rai "Ghost Town". Sarà presente l'autore Alessio Guerrini, managing Director di Fish-Eve Digital Video Creation e la fotografa Valentina Tamborra. La presentazione avverrà all'interno della mostra fotografica di Valentina Tamborra: "Mi Tular - Io sono il confine", presentato in anteprima nazionale lo scorso 4 aprile presso la Galleria Après-coup Arte. Un progetto di Valentina Tamborra, realizzato con il sostegno di Visit Norway nel giugno 2018 alle Isole Svalbard.

Sono gli ultimi giorni per poterla visitare, la mostra è a cura di Sarah Lanzoni, direttore della Galleria d'Arte, e costituisce una prima selezione del più ampio lavoro sul tema dei confini svolto dalla fotografa. Il progetto è ancora in corso di svolgimento e va inteso come un percorso di studio, approfondimento e riscoperta delle isole Svalbard e dei suoi abitanti, anche per questo destinato a subire ulteriori evoluzioni in futuro.

Pyramiden è la Ghost Town per eccellenza, la Ghost Town delle Svalbard, una città abbandonata in un mondo al confine del mondo. Un lembo di terra oltre il quale c'è solo ghiaccio, mare e l'Artico. Un'enclave sovietica nel cuore dell'Europa Occidentale e luogo di frontiera della capacità di adattamento dell'uomo. Una cittadina che risale all'inizio del '900, quando i primi abitanti arrivarono alle isole Svalbard e cominciarono a scavare: sotto il permafrost cercavano il carbone.

I primi germogli dell'idea di realizzare una serie tv che raccontasse le città abbandonate su questo pianeta sbocciarono proprio alle Svalbard dove, anni prima, ci eravamo trovati per documentare la storia di un luogo destinato a rimanere lì per sempre, a dispetto degli esseri umani che invece, su quell'arcipelago, quasi mai si stabilizzano: l'arca per la biodiversità, il Global Seed Vault, la raccolta di semi di tutto il pianeta.

Alessio Guerrini, Clarissa Montilla e Dario Mariani (Autori di Fish-Eye Digital Video Creation, autori e produttori del documentario su Pyramiden)

FISH-EYE Digital Video Creation è una società di produzione di audiovisivi che nasce, nel 2009, dalle esperienze professionali di Alessio Guerrini, Clarissa Montilla, Dario Mariani, autori, produttori e registi di tutti i lavori della casa di produzione.

Ingresso libero. Per info e prenotazioni: galleria@apres-coup.it