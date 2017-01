Quadri della Pinacoteca di Brera "incerottati": "Colpa del freddo"

Pinacoteca di Brera: capolavori "incerottati"

Capolavori della Pinacoteca di Brera " incerottati" per tamponare i danni causati dal malfunzionamento dell'impianto di condizionamento causato dal freddo

Quadri della Pinacoteca di Brera "incerottati" con urgenza a causa degli anomali sollevamenti di pellicola dovuti a quello che il direttore James Bradburne ha definito un "terremoto climatico". Il clima molto rigido e secco registrato a Milano tra il 4 ed il 6 gennaio avrebbe infatti mandato in tilt l'impianto di condizionamento della Pinacoteca, compromettendo l'umidità relativa delle sale, con conservatori e restauratori che si sono precipitati a tamponare i principi di deterioramento che stavano già intaccando opere come la tempera su tavola di Lazzaro Bastiani "Storie della vita di San Girolamo", e il "Cristo alla colonna" del Bramante, affidate quindi alle cure dello staff interno". Ma sono una quarantina le opere che, per precauzione, si è deciso di "velinare".

IL MINISTRO FRANCESCHINI FA AVVIARE UNA INDAGINE INTERNA - "Visto che al momento non si riscontrano danni evidenti all’impianto di climatizzazione - sono le parole di Bradburne -, sono in corso verifiche tecniche da parte del museo e delle ditte specializzate. La ditta di manutenzione dell’impianto che tiene sotto controllo la climatizzazione 24 ore su 24 ha già riportato a regime l’umidità relativa delle sale, secondo i parametri richiesti dagli standard museali". Il Mibact, su richiesta del ministro Dario Franceschini, ha avviato un’indagine interna su quanto avvenuto.