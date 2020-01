Quartapelle e Martelli sposi? Le nozze a Tel Aviv... Rumors

Sarà il ventennale della morte di Bettino Craxi. Sarà la rinnovata attenzione al Partito Socialista. Oppure sarà forse solo il coronamento di un sogno d’amore. Fatto è che – secondo indiscrezioni non confermate ad Affaritaliani.it Milano – pare che Claudio Martelli e Lia Quartapelle, parlamentate dem, dovrebbero convolare a nozze a breve in quel di Tel Aviv. I due vivono ormai felicemente una storia da diversi mesi e non è raro vederli pubblicamente insieme. L’ex ministro socialista è stato il protagonista, l’altra sera della presentazione del libro "L’antipatico", dedicato a Bettino Craxi. Per lei invece sempre di più si intensificano le voci di un nuovo protagonismo a livello nazionale e da più parti si dice che dovrebbe concorrere a ruoli di primo piano nel Partito Democratico.