Quarto Oggiaro in fiamme, incendio a un capannone di rifiuti

Incendio a Milano, in fiamme un capannone di rifiuti

Un incendio di vaste dimensioni e' scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 nell'area nord di Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo riguarda un capannone di rifiuti della Ipb e sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi. Il rogo e' ora sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati invitati a non aprire le finestre delle proprie abitazioni.

Incendio a Quarto Oggiaro, ferito un vigile

Nell'incendio scoppiato questa sera e' rimasto fortuitamente coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed e' stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde. Sul posto ci sono un'ambulanza e un'automedica del 118. Molti i furgoni presenti nel deposito interessato dal rogo, molti dei quali sono gia' stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo e' risultata visibile per ore da molti punti della citta', anche a vari chilometri di distanza.