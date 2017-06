Quarto Oggiaro, lite in area dismessa: due ustionati gravi



Una lite che rischia di sfociare in tragedia, più di quanto già non è successo. Due uomini, infatti, sono finiti all'ospedale per gravi ustioni riportate, pare, durante una lite. Uno dei due, secondo quanto riferito dal 118, è in gravissime condizioni. E' accaduto pochi minuti dopo mezzanotte in via Piombino, a Quarto Oggiaro, nelle vicinanze di un'aera dismessa. Secondo una prima ricostruzione della polizia i due avrebbero litigato e, ad un certo punto, uno dei due avrebbe tentato di dare fuoco all'altro con del liquido infiammabile. Non e' ancora chiara l'esatta dinamica, ma parrebbe che ad avere la peggio sia stato proprio l'aggressore.