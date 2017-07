Quattro stagiste abusate nel centro estetico, Regione sarà parte civile

La Regione Lombardia ha confermato che si "costituira' parte civile" nell'eventuale processo per la violenza sessuale ai danni di quattro minorenni, per la quale e' stato arrestato il 54enne gestore di un centro estetico di Monza dove le ragazze stavano svolgendo un progetto di alternanza scuola-lavoro. Ne ha parlato il governatore lombardo Roberto Maroni, che in conferenza stampa ha riferito di una informativa nella riunione di giunta.

"Non tolleriamo che succedano queste cose - ha commentato Maroni al fianco dell'assessore all'Istruzione, Valentina Aprea -. Purtroppo succedono e noi reagiamo in maniera ferma".