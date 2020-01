Milano: "Questa non è arte" di Francesca Boffetti e Anidan Italia

L’arte come strumento educativo e di recupero, l’artista come promotore del cambiamento, la creazione artistica come anello di congiunzione per dar voce e testimonianza alle sfide dei nostri tempi. Si inaugura Mercoledì, 12 Febbraio alle ore 18.00 presso palazzo Isimbardi, la mostra Questa non è arte di Francesca Boffetti in collaborazione con Anidan Italia ODV, organizzazione no profit che si prende cura dei bambini abbandonati o in gravi difficoltà nell’arcipelago di Lamu in Kenya grazie alla realizzazione di una Casa di Accoglienza che ospita 285 bambini orfani o vittime di abusi e di un Ospedale Pediatrico.



L’ obiettivo centrale della manifestazione è rielaborare con linguaggi artistici diversi un percorso volto a valorizzare l’impegno sociale mirato alla sensibilizzazione del riciclo della plastica ed al sostenimento concreto di cause e valori etici e progetti educativi in ambienti difficili. In particolare la mostra vuole rappresentare l’impegno di Anidan Italia ODV in difesa dei diritti fondamentali dei bambini attraverso un’esposizione fotografica, frutto dell’esperienza diretta nel Centro Anidan del fotografo Cristiano Zabeo, che racconta la vita dei bambini, il loro percorso di recupero, i loro sogni ed ispirazione che si concretizzano anche aHraverso la scuola e le attività artistiche svolte nel Centro di Arte della Casa di Accoglienza Anidan.



Per testimoniare questa realtà in esposizione una selezione di opere dei piccoli ospiti del Centro Anidan realizzate per l’occasione con materiali di recupero e rifiuti di plastica. L’arte diventa il veicolo perfetto per educare i bambini alla creatività e introdurre temi come il rispeHo dell’ambiente e il riciclo. Un tema centrale sul quale Francesca Boffetti insieme alla creatività dei bambini di Anidan crea il percorso narrativo della mostra.



Non esistono confini che delineano le aree geografiche, le sue opere circolari conducono l’osservatore a lasciarsi trasportare in uno spazio senza limiti dove i temi del riciclo della plastica e dell’ambiente sono la base sulla quale l’artista imposta il suo lavoro.



“Il mondo sta soffocando, boccheggia, viene strozzato ogni giorno da tonnellate di plastica, da rifiuti che finiscono in mare, da decisioni sbagliate o peggio, non prese. Questa non è Arte, questo è un obieHivo. Tutti siamo coinvolti allo stesso modo. La sfida per ciascuno di noi è quella di trovare il metodo educativo e un cambiamento di visione per ovviare ad una futura catastrofe. Questa non è Arte, questa è la “missione” di tutti.” Una sezione della mostra sarà dedicata alla presentazione delle immagini realizzate dalla fotografa inglese Corrie Wingate durante un workshop degli artisti kenioti Joan Otieno e Nayia Sitonik con i bambini della Casa di Accoglienza Anidan. Gli scaHi propongono una prospeHiva originale sul tema del riciclo della plastica in un’ambiente difficile come quello di Lamu, letteralmente soffocato dai rifiuti. Una piccola “mostra nella mostra” dove le immagini risultano particolarmente efficaci nel proporre alle nuove generazioni una riflessione sul riuso creativo dei rifiuti in un mondo solo apparentemente distante.



La mostra vuole offrirsi nella sua semplicità come forma di aiuto concreto a sostegno dei progetti educativi Anidan e per sensibilizzare il pubblico, attraverso la voce dei bambini più vulnerabili, sulla costruzione di una nuova coscienza ambientale dal valore universale. Durante la serata di inaugurazione interverranno per illustrare le motivazioni alla base della collaborazione e le finalità della manifestazione Giorgio Mantoan - Consigliere delegato alle Politiche giovanili Città metropolitana Milano, Ugo MaTei - Presidente Anidan Italia, Gloria Gatti - avvocato esperto in Diritto dell’Arte, Francesco Aureli - Direttore Generale Sanità Senza Frontiere. Si ringrazia per il sostegno all’iniziativa lo sponsor tecnico Legno Camuna Case.