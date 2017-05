Quidditch Day a Milano: torneo sportivo ispirato a Harry Potter

Quidditch Day a Milano

Si svolge sabato 6 maggio al Parco di Trenno, dalle 11.30 alle 18, il Quidditch Day: triangolare che vedrà confrontarsi squadre ufficiali dell'associazione italiana Quidditch, attività sportiva ispirata ad Harry Potter, che attinge anche ad altre discipline come rugby, hockey, dodgeball. Per capire meglio come funziona, non resta che partecipare all'evento, organizzato da Milano Meneghins Quidditch e Italia Quidditch.

Il Quidditch Day è l'antipasto sportivo dell'evento che si svolgerà il 12, 13 e 14 maggio al Teatro degli Arcimboldi, con "Harry Potter e la Pietra Filosofale in concerto", in cui sarà possibile rivivere le colonne sonore del primo film e immergersi nelle atmosfere di Hogwarts.