Rachele Bianchi, unica scultrice e artista visiva iscritta al Famedio nel 2019

In occasione della cerimonia di iscrizione al Famedio di Milano, riconoscimento annuale con cui Palazzo Marino celebra dodici milanesi che nel corso della loro vita hanno reso Milano una città migliore, Rachele Bianchi (Milano 1925-2018) sarà l'unica scultrice e artista visiva a ricevere la prestigiosa onorificenza.

La cerimonia ufficiale si terrà, aperta a tutti, sabato 2 novembre 2019 alla presenza del Sindaco Beppe Sala.

Rachele Bianchi, è stata artista autodidatta, volutamente isolata, che ha prodotto nel corso di oltre 70 anni di lavoro, più di 1500 opere: disegni, acquerelli, bassorilievi, ceramiche, sculture in gesso, marmo, bronzo, la maggior parte delle quali rappresenta una donna. Tra queste anche Personaggio, la figura femminile in bronzo alta più di tre metri, che il 27 settembre scorso gli Assessori all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Cultura Filippo Del Corno hanno inaugurato in viale Vittor Pisani, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano. Personaggio è il primo monumento pubblico cittadino che rappresenta una donna, realizzato da una artista donna.

L’iscrizione nel Pantheon civico rappresenta dunque un nuovo prestigioso riconoscimento per l’opera e la vita di Rachele Bianchi; con questa importante onorificenza il Comune di Milano celebra una delle sue cittadine meno note, un’artista indipendente e silenziosamente rivoluzionaria, con una storia unica.

Una storia di arte e milanesità che da poche settimane, è confluita anche nel neo nato Archivio Rachele Bianchi, associazione culturale per lo studio, la catalogazione e la promozione dell’opera dell’artista, la cui sede verrà inaugurata a marzo 2020.

Le altre personalità che verranno inserite con Rachele Bianchi nel Famedio sono: Mario Cervi (giornalista), Luigi Dadda (ricercatore e accademico), Gillo Dorfles (critico d'arte), Inge Feltrinelli (editrice), Giancarlo Garbelli (campione di pugilato), Antonio Iosa (fondatore del Circolo Culturale Perini Milano), Paola Marozzi Bonzi (fondatrice del Centro di Aiuto alla Vita presso la Clinica Mangiagalli), Elisa Penna (giornalista e fumettista), Maria Grazia Perini (giornalista, scrittrice e sceneggiatrice), Antonio Virgilio Savona (cantautore, componente del Quartetto Cetra), Libero Traversa (partigiano).

L’opera completa Rachele Bianchi è consultabile al sito: https://www.archiviorachelebianchi.it/opera