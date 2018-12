Racket occupazioni case popolari a Milano, 9 arresti



I carabinieri stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone - 7 italiani, 1 colombiano ed 1 peruviano - appartenenti all'area antagonista milanese, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprieta' pubblica e alla resistenza a pubblico ufficiale. Tra gli arrestati ci sono anche studenti di filosofia. Si tratta di un duro colpo al racket delle occupazioni abusive nelle case popolari di Milano, che rappresenta una piaga che viene combattuta da anni per consentire ai leggitimi destinatari di poter entrare negli appartamenti assegnati.



Associazione per delinquere finalizzata all'occupazione abusiva di immobili



I militari del comando provinciale di Milano stanno eseguendo le notifiche in appartamenti di edilizia popolare in zona Giambellino. Sono un corso sequestro di nove abitazioni di proprieta' dell'Aler, l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, occupati abusivamente. L'indagine e' iniziata nell'ottobre 2016 e ha dimostrato l'esistenza di un gruppo che agevolava l'occupazione abusiva degli immobili in cambio di soldi.