Radicali, seggio in consiglio comunale: anche il Consiglio di Stato dice no

Marco Cappato

Anche il consiglio di Stato boccia il ricorso dei Radicali, già sconfitti al Tar: niente seggio dunque in consiglio comunale per Andrea Cappato, candidato sindaco che al primo turno non aveva superato lo sbarramento del 3 per cento per poi annunciare prima del ballottaggio l'apparentamento con la coalizione di centrosinistra di Beppe Sala. Sulla scia della vittoria di Sala, i Radicali hanno reclamato un seggio, mentre parallelamente il nuovo sindaco premiava l'alleanza con il gruppo nominando assessore il capolista Lipparini. Ma ora anche il consiglio di Stato dice no ad un posto tra i banchi dei consiglieri. Cappato ha commentato: "Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza anche rispetto a situazioni future. Questa interpretazione, però, avrà l’effetto di scoraggiare chi, come abbiamo fatto noi Radicali, vuole stringere un accordo ufficiale con una coalizione al ballottaggio. Prevarranno gli accordi sotto banco".