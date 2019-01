Radio Lombardia sbarca in tv. Mariani acquista il canale 626 del digitale

RADIO LOMBARDIA DIVENTA UNA "RADIOVISIONE": ACQUISTATO IL CANALE 626 DEL DIGITALE

Radio Lombardia? Ora si potrà anche vedere, non solo ascoltare. Tiziano Mariani, imprenditore di Seregno e consigliere comunale della lista civica Noi per Seregno, ha deciso il grande passo per la radio della quale è editore. "Un bravo imprenditore deve avere la capacità e il coraggio di investire anche in tempo di crisi", dichira Mariani a Il Giorno.

A dicembre è stato infatti chiuso l'acquisto di un canale televisivo, visibile sul 626 del digitale terrestre, che diventerà la casa televisiva di Radio Lombardia. "Non siamo più una semplice radio", dice ancora Mariani a Il Giorno, "siamo una radiovisione. Non bastava più la vecchia radio analogica, ora bisogna ragionare in modo diverso, con una comunicazione a 360 gradi che comprenda innanzitutto anche il web, lo streaming, il canale televisivo, le riprese su Facebook. Se si vuole rimanere sul mercato, o ci si adegua ai tempi o si deve rinunciare".

"Gli studi sono stati completamente trasformati", spiega sempre Mariani a Il Giorno, "ora sono più televisivi che radiofonici". Anche se l'imprenditore di Sereno crede che la radio "abbia ancora una sua bellezze e un suo ruolo, anche se cambierà il modo di ascoltarla. Facciamo però attenzione al web e, soprattutto, mettiamo delle regole. Soltanto così spariranno le bufale, le porcherie, si incentiveranno gli imprenditori a investire in tecnologia e in professionalità".